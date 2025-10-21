Австрийский лыжник Фермойлен заявил, что Большунов находится в плохой форме: «Он тяжеловато дышит»

21 октября, 12:17
Австрийский лыжник Мика Фермойлен прокомментировал форму россиянина Александра Большунова.
«Большунов, похоже, не в лучшей форме. Он тяжеловато дышит, да и в плане техники выглядит не так хорошо», — приводит слова спортсмена Nettavisen.
Российские лыжники под руководством Юрия Бородавко проводили сбор в австрийском Рамзау с 2 по 20 октября.
28-летний Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом, также он четыре раза становился серебряным призером Игр и дважды — бронзовым.
