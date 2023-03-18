Белорусская лыжница Анна Королева ответила на вопрос о смене гражданства

Белорусская лыжница Анна Королева сообщила, что не планирует менять спортивное гражданства даже в случае продления отстранения белорусских спортсменов от международных турниров.

«Меня вполне устраивает мой тренер, я хочу работать с ним, поэтому не планирую переходить из сборной Беларуси в Россию или в любую другую команду. Никаких мыслей о переходе за границу у меня нет. Даже если отстранение продолжится, я все равно буду бегать за Беларусь», — приводит слова Королевой «Чемпионат».

Королева выступает на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам, который проходит с 18 по 26 марта в Тюмени. В третьем четвертьфинальном спринтерском забеге белорусская спортсменка заняла третье место.