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Лыжные гонки

Сегодня, 15:30

Белорусская лыжница Анна Королева ответила на вопрос о смене гражданства

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Белорусская лыжница Анна Королева сообщила, что не планирует менять спортивное гражданства даже в случае продления отстранения белорусских спортсменов от международных турниров.

«Меня вполне устраивает мой тренер, я хочу работать с ним, поэтому не планирую переходить из сборной Беларуси в Россию или в любую другую команду. Никаких мыслей о переходе за границу у меня нет. Даже если отстранение продолжится, я все равно буду бегать за Беларусь», — приводит слова Королевой «Чемпионат».

Королева выступает на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам, который проходит с 18 по 26 марта в Тюмени. В третьем четвертьфинальном спринтерском забеге белорусская спортсменка заняла третье место.

Источник: https://www.championat.com/skiing/news-5036143-belorusskaya-lyzhnica-anna-korolyova-otvetila-na-vopros-o-smene-grazhdanstva.html
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