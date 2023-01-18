Большунов и Непряева пропустят этап Кубка России в Красногорске

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что его группа, в которую входят Александр Большунов и Наталья Непряева, пропустит этап Кубка России в Красногорске.

«Наша группа на этап в Красногорск не поедет, у нас будет сбор в Сочи, вылетаем 20 января. Может быть, только Мария Истомина там выступит, но будем смотреть по самочувствию», — приводит слова Бородавко РИА «Новости».

Седьмой этап Кубка России в Красногорске пройдет с 3 по 5 февраля.

Большунов лидирует в общем зачете Кубка России среди мужчин (808 очков), Непряева среди женщин (679 очков).