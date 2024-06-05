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Лыжные гонки

Сегодня, 12:20

Большунов из-за болезни не смог провести тренировочный сбор в Кисловодске

Алина Савинова
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Александр Большунов не смог провести первый предсезонный тренировочный сбор в Кисловодске под руководством Юрия Бородавко.

«У Саши Большунова проблемы со здоровьем. Даже половину сбора не провел, уехал. Простудился, температура», — приводит РИА Новости слова Вяльбе.

Также глава ФЛГР отметила, что Иван Якимушкин испытывает проблемы с коленом, поскольку он не сделал вовремя операцию.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион, чемпион мира в скиатлоне, двукратный обладатель Кубка мира. В минувшем сезоне 27-летний россиянин одержал 25 побед в личных гонках.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240605/lyzhi-1950609612.html?in=l
Александр Большунов
Елена Вяльбе
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