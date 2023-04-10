Большунов может принять участие в лыжных соревнованиях в Апатитах

Юрий Бородавко, личный тренер трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, заявил, что лыжник может выступить 12 апреля на всероссийских соревнованиях в Апатитах.

«12 апреля Александр может принять участие в соревнованиях в Апатитах. В этот день он вылетает в Москву. Если Большунов будет успевать по времени, то выйдет на старт», — приводит ТАСС слова Бородавко.

В рамках всероссийских соревнований в Апатитах пройдет мужская гонка на 10 км свободным стилем и женская — на 5 км. 16 апреля в Магадане состоится «Большая лыжня Вяльбе», в которой Большунов планирует принять участие.