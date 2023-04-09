Большунов назвал этапы Кубка России сопоставимыми с гонками на Кубке Мира

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов поделился итогами сезона без международных стартов.

«Что касается прошедшего сезона, то еще в начале его казалось, что все будет сложно и непонятно. Но когда поняли, что не будет международных стартов, когда пошли наши соревнования, наши этапы Кубка России, то все эти мысли ушли. Соревнования, которые шли по ходу сезона, они, в принципе, были интересными, была постоянная борьба. Мне было очень интересно, и в каждой гонке мы боролись.

Соревнований было организовано очень много. Они, на мой взгляд, сопоставимы с этапами Кубка мира. И завершился сезон прекрасными соревнованиями, которые прошли здесь, в Кировске", — приводит слова Большунова ТАСС.

26-летний Большунову одержал победы в трех прошедеших гонках в финале Кубка России по лыжным гонкам. Сегодня, 9 апреля, он выиграл в гонке преследования с отрывом 2 минуты 18,4 секунды от ближайшего конкурента Савелия Коростелева. До этого он побеждал в спринте свободным стилем и классичесской разделке на 15 километров.

Российские лыжники с марта 2022 года лишены возможности выступать на международных стартах из-за санкций, наложенных Международной федерацией лыжного спорта и сноубординга (FIS).