Большунов не исключил, что в будущем станет тренером

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов ответил на вопрос, видит ли себя в роли тренера в будущем.

«Думаю, это вполне возможный вариант, — цитирует RT Большунова. — Быть звездой — это большая ответственность? Не смотрю на себя с этого ракурса. Я точно так же, как другие спортсмены, каждый день тренируюсь, соревнуюсь, каждый раз должен выигрывать, доказывать, что я лучший. Сильно ли раздражает, когда не получается? В России — нет».

На чемпионате России в Тюмени Большунов завоевал золотые медали в скиатлоне, в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем и в командном спринте, а также стал третьим в индивидуальном спринте. Турнир завершится 26 марта.