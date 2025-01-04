Большунов не примет участие в Гонке чемпионов

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что лыжник Александр Большунов не примет участие в Гонке чемпионов.

«Большунов не примет участие в Гонке чемпионов. Он немножко приболел. Решили его не беспокоить. Он рвался сюда, хотел приехать. Решили, что он не примет участие. Сейчас на замену едет другой спортсмен — Егор Митрошин», — сказал Бородавко.

У 27-летнего Большунова в нынешнем сезоне ни одной победы на четырех этапах Кубка России.

4 и 5 января в Рязани пройдет Гонка чемпионов по биатлону и лыжам. В первый день пройдут квалификационные гонки.