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Лыжные гонки

Сегодня, 10:50

Большунов не примет участие в Гонке чемпионов

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что лыжник Александр Большунов не примет участие в Гонке чемпионов.

«Большунов не примет участие в Гонке чемпионов. Он немножко приболел. Решили его не беспокоить. Он рвался сюда, хотел приехать. Решили, что он не примет участие. Сейчас на замену едет другой спортсмен — Егор Митрошин», — сказал Бородавко.

У 27-летнего Большунова в нынешнем сезоне ни одной победы на четырех этапах Кубка России.

4 и 5 января в Рязани пройдет Гонка чемпионов по биатлону и лыжам. В первый день пройдут квалификационные гонки.

Александр Большунов
Юрий Бородавко
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