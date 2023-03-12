Большунов объяснил снятие с лыжного спринта в Казани болезнью

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов объяснил причину, по которой он приехал в Казань на открытие нового лыжно-биатлонного комплекса, но не стал принимать участие в соревнованиях по лыжному спринту.

«К сожалению, сегодня не получилось пробежать, хотя было большое желание. Но увы, я немного приболел, даже сейчас тяжело говорить. Непосредственно перед гонкой с тренером обсудили ситуацию и решили не бежать, потому что когда проводишь гонки в болезненном состоянии это потом не очень хорошо для организма. Как бы грустно ни было, пришлось от гонки сегодня отказаться. Усталость по ходу сезона накопилась? Не знаю даже в чем причина. Вот как после «Чемпионских высот» домой приехал и на второй-третий день уже было недомогание. Борюсь с ним, надеюсь что к чемпионату России все же успею подлечиться и восстановиться, смогу пробежать в полную силу. Очень хочется», — сказал Большунов.

В субботу, 11 марта, Большунов также снялся с Казанского лыжного марафона.