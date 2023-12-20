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Лыжные гонки

Сегодня, 14:14

Большунов одержал девятую победу подряд на этапах Кубка России

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Александр Большунов.
Фото Федерация лыжных гонок России
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Олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем 10-километровой гонки с раздельным стартом на четвертом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

Это его девятая победа подряд на этапах Кубка страны.

Большунов прошел дистанцию за 25 минут 22,7 секунды. Второе место занял Алексей Червоткин, уступивший 13 секунд. Ермил Вокуев стал третьим, он проиграл Большунову 14,9 секунды.

Кубок России

4-й этап, Кирово-Чепецк

Мужчины

Индивидуальная гонка, 5 км

1. Александр Большунов — 25.22,7

2. Алексей Червоткин +13,0 секунды

3. Ермил Вокуев +14,9

Александр Большунов
Алексей Червоткин
Ермил Вокуев
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