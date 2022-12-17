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Лыжные гонки

Сегодня, 15:22

Большунов опередил Устюгова в борьбе за победу в спринте классикой на этапе Кубка России

Мария Гусева
Александр Большунов.
Фото Global Look Press
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Лыжник Александр Большунов стал победителем в классическом спринте на четвертом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Вторым стал Сергей Устюгов (отставание 2,50 секунды), третьим финишировал Александр Терентьев (2,99).

В воскресенье, 18 декабря у мужчин и женщин пройдут гонки с раздельным стартом классическим стилем.

Лыжные гонки. Кубок России

Спринт, классический стиль. Мужчины

1. Александр Большунов — 4.10,39

2. Сергей Устюгов — отставание 2,50

3. Александр Терентьев — 2,99

4. Илья Семиков — 3,37

5. Алексей Червоткин — 3,56

6. Глеб Ретивых — 7,00

Александр Большунов
Александр Терентьев
Сергей Устюгов
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