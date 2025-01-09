Большунов планирует принять участие в этапе Кубка России в Казани после недомогания

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья Александра Большунова.

«Каждый человек не может быть на сто процентов уверенным в этом. Пока планируем, что Александр приедет в Казань и будет участвовать», — сказал Бородавко «СЭ».

Ранее Большунов пропустил Гонку чемпионов в Рязани, почувствовав недомогание за день до старта. Его заменил Егор Митрошин.

Пятый этап Кубка России по лыжным гонкам в Казани пройдет с 16 по 19 января 2025 года.

Вероника Ольшукова