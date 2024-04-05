Большунов победил в гонке на 15 км классикой на этапе Кубка России в Кировске

Сегодня, 14:23
Александр Большунов стал победителем гонки с раздельным стартом на 15 км классическим стилем на заключительном этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске.
Второе место занял Савелий Коростелев, уступив лидеру 6 секунд. Тройку лидеров замкнул Александр Червоткин — его отставание составило 25,7 секунды.
3 апреля Большунов выиграл гонку преследования на седьмом этапе Кубка России.
Ранее женскую гонку на 10 км классическим стилем выиграла Анастасия Кулешова. Второй стала Вероника Степанова, третьей — Елизавета Пантрина.
Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам (Кировск)
Мужчины. 15 км, классический стиль, раздельный старт. Топ-6
1. Александр Большунов — 37.18,2
2. Савелий Коростелев — +6,0
3. Алексей Червоткин — +25,7
4. Иван Горбунов — +40,1
5. Илья Семиков — +52,2
6. Илья Порошкин — +1.00,0