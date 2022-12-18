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Лыжные гонки

Сегодня, 14:08

Большунов победил в классической разделке на 15 км, Тимашов — 2-й, Червоткин — 3-й

Анна Горшкова
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Global Look Press
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Российский лыжник Александр Большунов выиграл классическую разделку свободным стилем на четвертом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

Он преодолел дистанцию в 15 км за 41 минуту и 14,7 секунды. Вторую строчку занял Антон Тимашов (39,9), третью — Алексей Червоткин (+46,3).

Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам

4-й этап

Кирово-Чепецк

Мужчины, 15 км, классический стиль

1. Александр Большунов — 41.14,7
2. Антон Тимашов — +39,9
3. Алексей Червоткин — 46,3
4. Илья Семиков — 52,7
5. Денис Спицов — 1.27,9
6. Евгений Белов — 1.44,3
7. Андрей Собакарев — 1.48,9
8. Иван Якимушкин — 1.53,2
9. Евгений Семяшкин — 2.31,1
10. Александр Гребенько — 2.36,5

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Алексей Червоткин
Антон Тимашов
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Вероника Степанова выиграла разделку классикой на четвертом этапе Кубка России