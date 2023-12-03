Сегодня, 13:28
Александр Большунов победил в масс-старте на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходили в Тюмени.
Трехкратный олимпийский чемпион показал время 57 минут 15,9 секунды.
Вторым финишировал Илья Семиков, отстав от лидера на 2,2 секунды. Третье место занял Алексей Червоткин +5,5 секунды.
Кубок России по лыжным гонкам
2-й этап, Тюмень
Мужчины
20 км, масс-старт, классический стиль
1. Александр Большунов — 57.15,9
2. Илья Семиков +2,2
3. Алексей Червоткин +5,4
4. Сергей Ардашев +5,7
5. Илья Порошкин +6,6
6. Ермил Вокуев +7,9
7. Евгений Белов +8,4
8. Евгений Семяшкин +8,6
9. Илья Трегубов +9,1
10. Иван Горбунов +17,1