Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов поделился мнением по поводу предстоящего исполкома Международного олимпийского комитета, на котором должны обсудить вариант возвращения россиян на международные старты и допуск представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Пока есть неопределенная информация по допуску. Достоверной информации — будем мы выступать под нейтральным флагом или не под нейтральным — нет. Это решение, которое будет приниматься вроде как 29 марта. Вот тогда и поговорим. Сейчас загадывать и думать, что будет через две недели, какое решение будет принято, нет смысла. Потому что оно может поменяться кардинально», — сказал Большунов.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.