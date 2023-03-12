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Сегодня, 11:55

Большунов — о допуске на международные старты: «Достоверной информации пока что нет. Загадывать нет смысла»

Большунов поделился мнением о допуске на международные старты
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Александр Большунов.
Фото AFP
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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов поделился мнением по поводу предстоящего исполкома Международного олимпийского комитета, на котором должны обсудить вариант возвращения россиян на международные старты и допуск представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Пока есть неопределенная информация по допуску. Достоверной информации — будем мы выступать под нейтральным флагом или не под нейтральным — нет. Это решение, которое будет приниматься вроде как 29 марта. Вот тогда и поговорим. Сейчас загадывать и думать, что будет через две недели, какое решение будет принято, нет смысла. Потому что оно может поменяться кардинально», — сказал Большунов.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Олимпиада 2024 года в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

Олимпиада
Александр Большунов
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