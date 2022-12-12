Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Новости
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

12 декабря, 13:51

Большунов: «Сейчас Кубок мира для меня немного смешной. Медали раздаются просто так»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов поделился мнением о Кубке мира, который проходит без участия российских спортсменов.

«Сейчас Кубок мира для меня немного смешной. Получается, что медали раздаются просто так, без борьбы, — цитирует РИА «Новости Спорт» Большунова. — Да, сейчас некоторые страны уже подтягиваются по результатам, но иногда даже не понимаешь, либо норвежцев поругали, что они так быстро бегут. «Ребята, давайте потише, чтобы другие страны были в топе и занимали второе-третье место». Чтобы хоть интересно было смотреть, потому что, когда все места занимают норвеги, неинтересно. Мы понимаем, что есть норвеги, есть Россия. И эти две сборные всегда конкурировали между собой. Да, есть отдельные страны, отдельные спортсмены еще, но основная конкуренция была Норвегия — Россия. И сейчас на Кубке мира — Кубок Норвегии, а в России — Кубок России».

22 октября стало известно, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских атлетов от участия в международных соревнованиях на сезон-2022/23.

Лыжники были отстранены от участия в международных соревнованиях в марте нынешнего года.

Источник: РИА
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
8
2
Читайте также
Олимпийский комитет США выступил за участие российских спортсменов в Играх-2024 в Париже
Щербакову номинировали на премию ISU Skating Awards. Дадут ли ей награду?
СМИ узнали об ответе Кремля на потолок цен на российскую нефть
Великобритания ввела новые санкции против России
В правительстве прояснили влияние «умных» счетчиков на цену услуг ЖКХ
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Большунов заявил, что российские лыжники не потеряли в деньгах из-за отстранения

Гендиректор «Телеспорта» прояснил ситуацию с показом Кубка России по лыжным гонкам и ответил Губерниеву