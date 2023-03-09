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Лыжные гонки

Сегодня, 12:32

Большунов поделился мнением о сравнении новых звезд с ним

Виктория Кравченко
Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский лыжник Александр Большунов рассказал, как относится к тому, что многих спортсменов с ним сравнивают.

«Как отношусь к тому, что новых звезд сравнивают со мной, мол, вот, появился новый Большунов? А где появляется новый Большунов? Чтобы появился новый Большунов, ему еще нужно многое пройти, многое сделать. Я бы не делал таких громких заявлений, кто бы там ни появлялся. Каждый спортсмен индивидуален и по-своему уникален. Повторюсь, я бы не делал таких громких заявлений. Тем более я громкие заявления не люблю», — цитирует Большунова «Российская газета».

Александр Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом 2022 года, чемпионом мира в скиатлоне, двукратным обладателем Кубка мира, двукратным победителем многодневной гонки «Тур де Ски».

Источник: https://rg.ru/
Александр Большунов
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