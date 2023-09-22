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Лыжные гонки

Сегодня, 09:34

Большунов поступил в аспирантуру Пензенского государственного университета

Руслан Минаев
Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов поступил в аспирантуру Пензенского государственного университета.

Лыжник был зачислен на научную специальность «Теория и методика спорта».

«Совмещать спортивную карьеру и научную работу не только можно, но, я считаю, нужно. Новые знания, исследовательская деятельность — это крайне важный фактор для развития спортивного мышления и выработки методики тренировочного процесса», — цитирует игрока пресс-служба вуза.

Ранее супруга спортсмена Анна Большунова рассказала, как изменился лыжник после рождения дочери.

Александр Большунов
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