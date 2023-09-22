Большунов поступил в аспирантуру Пензенского государственного университета

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов поступил в аспирантуру Пензенского государственного университета.

Лыжник был зачислен на научную специальность «Теория и методика спорта».

«Совмещать спортивную карьеру и научную работу не только можно, но, я считаю, нужно. Новые знания, исследовательская деятельность — это крайне важный фактор для развития спортивного мышления и выработки методики тренировочного процесса», — цитирует игрока пресс-служба вуза.

Ранее супруга спортсмена Анна Большунова рассказала, как изменился лыжник после рождения дочери.