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Лыжные гонки

Сегодня, 18:15

Большунов примет участие в чемпионате России по лыжным гонкам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов примет участие в спринте на чемпионате России по лыжным гонкам.

«Александр примет участие в чемпионате России. Завтра он побежит спринт, а дальше мы будем смотреть по состоянию здоровья. Что касается других моих подопечных, они будут бегать разные гонки в зависимости от специализации, кто-то пропустит командные гонки», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Участие Большунова было под вопросом из-за перенесенной болезни.

Чемпионат России пройдет с 18 по 26 марта в Тюмени.

Источник: https://tass.ru/sport/17295987
Александр Большунов
Юрий Бородавко
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