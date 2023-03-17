Большунов примет участие в чемпионате России по лыжным гонкам

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов примет участие в спринте на чемпионате России по лыжным гонкам.

«Александр примет участие в чемпионате России. Завтра он побежит спринт, а дальше мы будем смотреть по состоянию здоровья. Что касается других моих подопечных, они будут бегать разные гонки в зависимости от специализации, кто-то пропустит командные гонки», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Участие Большунова было под вопросом из-за перенесенной болезни.

Чемпионат России пройдет с 18 по 26 марта в Тюмени.