Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 15:31

Большунов примет участие в Гонке чемпионов в Рязани

Алина Савинова
Telegram Дзен

Организаторы лыжно-биатлонной Гонки чемпионов в Рязани объявили состав спортсменов, которые примут участие в соревнованиях.

Мероприятие состоится на рязанском стадионе «Алмаз» в новогодние праздники — 4-5 января. Призовой фонд составляет 12 миллионов рублей.

Лыжники: Сергей Ардашев, Алена Баранова, Александр Большунов, Мария Истомина, Савелий Корослев, Евгения Крупицкая, Анастасия Кулешова, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Дарья Непряева, Екатерина Никитина, Алина Пеклецова, Илья Семиков, Татьяна Сорина, Денис Спицов, Наталья Терентьева, Александр Терентьев, Анастасия Фалеева, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин.

Биатлонисты: Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Анастасия Гришина, Тамара Дербушева, Евгений Емерхонов, Ирина Казакевич, Дмитрий Лазовский, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Александр Поварницын, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Динара Смольская, Антон Смольский, Анна Сола, Василий Томшин, Анастасия Халили, Карим Халили, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко.

Российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с 2022 года. В ноябре сообщалось, что FIS не рассматривает возвращение россиян на международные соревнования до окончания СВО.

Александр Большунов
Читайте также
Кто баллотируется на пост канцлера Германии. 5 фактов о Саре Вагенкнехт
Детский омбудсмен Ярославская намерена посетить семью многоженца с 14 детьми
Рудковская назвала главного фаворита чемпионата России-2025
Турция собирает силы у границы с Сирией. Что пишут СМИ
«C Дзюбой все закрыто, об отставке не думал». Карпин рассказал, как чувствовал себя в сборной России
Боец Иван Емельяненко получил полтора года тюрьмы
Сегодня
Вчера
Неделя