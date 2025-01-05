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Лыжные гонки

Сегодня, 17:30

Бородавко — о состоянии Большунова: «Все еще пост-ковидное восстановление»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о состоянии Александра Большунова.

«Легкое першение в горле, но какого-то недомогания нет. Ни температуры, ничего такого. Все стабильно, ухудшений нет. Врачи говорили, что восстановление будет долгим. Вероятно, это все еще пост-ковидное», — сказал Бородавко «СЭ».

Большунов не принял участие в «Гонке чемпионов», которая проходит 4 и 5 января в Рязани.

У 27-летнего Большунова в нынешнем сезоне ни одной личной победы на этапах Кубка России.

Александр Большунов
Юрий Бородавко
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