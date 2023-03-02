Большунов прокомментировал слова Вяльбе о том, что «многое из СССР хотелось бы вернуть»

Российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в комментарии «СЭ» дипломатично ответил на вопрос об отношении к Советскому Союзу.

— Елена Валерьевна Вяльбе говорила, что ностальгирует по СССР и многое бы из него вернула. Твое отношение?

— Я не могу рассуждать, потому что мы были рождены уже в российское время, — сказал Большунов. — Я не знаю, как было, мы можем это слышать только по словам взрослых, родителей. Мы так конкретно это не обсуждали, но вроде бы всех взрослых вокруг меня все устраивало.

Ранее Большунов отреагировал на предложение лыжницы Юлии Ступак провести встречу российских и иностранных спортсменов, чтобы обсудить отстранение россиян от международных соревнований.