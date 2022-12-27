Большунов после столкновения с Устюговым: «Потерял на какое-то время сознание»

Большунов прокомментировал столкновение с Устюговым в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске

Российский лыжник Александр Большунов после полуфинала конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске прокомментировал свое столкновение с Сергеем Устюговым.

«Я так понял, он это специально сделал. Конечно, я почувствовал зацеп и толчок, не сам же я упал. Травму не получил, но потерял на какое-то время сознание», — цитирует Большунова РИА «Новости Спорт».

Он также рассказал, что после гонки он пока не общался с Устюговым. Однако отметил, что решать, кто сильнее, нужно честно, а не подобными способами.

Из-за падения оба лыжника не попали в финал турнира. У Большунова после падения было поцарапано лицо.