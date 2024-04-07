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Лыжные гонки

Сегодня, 13:26

Большунов о гонке в гору в Кировске: «Это моя идея. Шагаем в ногу со временем, добавляем новые форматы»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал свое выступление в гонке в гору в рамках финала Кубка России и тура «Большой Вудъявр».

Спортсмен занял третью строчку в масс-старте на 10 км, который состоялся в воскресенье, 7 апреля.

«Какие 44 градуса? Минус семь было, наверное. А уклон горы даже и не знаю, какой. И правда 44 в подъем? Гонка и вправду очень сложная была, тяжело далась. Это была моя идея, все так. Не то чтобы соскучился по «Тур де Ски», просто мы шагаем в ногу со временем, добавляем новые форматы в российские лыжные гонки. Развиваемся, не стоим на месте, это главное.
Результатом я доволен, несмотря на не самое хорошее самочувствие. Достаточно нормально. Изменить еще трассу? А как ее еще улучшить? Она, мне кажется, уже идеально сделана. Ничего и не придумаешь больше. Еще приеду, обязательно. Как не покорить такую гору, в таком красивом месте?» — сказал Большунов.

Победителем гонки в гору стал Савелий Коростелев, Большунов проиграл ему 14,8 секунды. Второе место занял Алексей Червоткин, уступивший победителю 9,2 секунды.

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