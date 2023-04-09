Большунов рассказал, что норвежский лыжник соскучился и предложил ему встретиться

Трехкратный олимпийский чемпиона Александр Большунов рассказал о полученном недавно сообщении от норвежского лыжника.

«Что самое интересное, на этой неделе мне написал спортсмен из сборной Норвегии со словами «приезжай к нам, мы соскучились». Сказал, что нужно перевернуть негативные мысли, оставить происходящее в стороне, чтобы спорт оставался спортом.

Меня тронули эти слова. Это говорит о том, что есть понимающие спортсмены, которые считают, что лучшие должны соревноваться с лучшими», — приводит слова Большунова ТАСС.

Российские лыжники с марта 2022 года лишены возможности выступать на международных стартах из-за санкций, наложенных Международной федерацией лыжного спорта и сноубординга (FIS).