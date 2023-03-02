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Сегодня, 19:45

Большунов рассказал о кардинальных изменениях в своей жизни после рождения дочери

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал «СЭ» об изменении отношения к жизни после рождения дочери в прошлом году.

— Ты с недавних пор стал отцом. Как изменилась твоя жизнь?

— Жизнь поменялась кардинально, и сейчас всегда у меня в первую очередь ребенок, его воспитание, а спорт дальше, на втором плане.

— Меньше стал спать?

— Нет, Аня все делает для того, чтобы я высыпался и даже сейчас, когда мы находимся вместе, они на первом этаже, я на втором, чтобы во время соревнований я мог нормально спать и не вставать, когда Ева просыпается ночью, — сказал Большунов.

В апреле 2021 года Большунов женился на российской лыжнице Анне Жеребятьевой. 27 августа 2022 года у них родилась дочь Ева.

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