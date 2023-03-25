Александр Большунов: «От лыж отдыхать себе вообще не позволяю»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал, позволяет ли он себе отдыхать от лыж.

«Вообще не позволяю. Разумеется, это не относится к соревновательному процессу. После серьезных турниров отдохнуть пять, а то и десять дней — это нормально. Организм должен успевать восстанавливаться, прежде чем заново включиться в работу.

Но даже когда я говорю об отдыхе, это не означает, что вообще исключаю тренировки. Мне кажется, что так нельзя. Да и не получается, если честно. Все равно где-то пробежишься, где-то в тренажерный зал зайдешь. Понятно, что проводить по две тренировки в день уже не станешь, но одна в самый раз", — цитирует Большунова RT.

На проходящем в Тюмени чемпионате России Большунов завоевал золотые медали в скиатлоне, в «разделке» и в командном спринте. Турнир завершится 26 марта мужским марафоном.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2022/23.