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Сегодня, 12:47

Большунов, Семиков и Спицов вышли на награждение на этапе Кубка России в мешках

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Global Look Press
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Лыжники Александр Большунов, Илья Семиков и Денис Спицов вышли на награждение на этапе Кубка России в мешках.

В субботу Сергей Устюгов после победы в спринте назвал сборников мешками. Позже Большунов ответил, что «мешки» сделали Устюгова олимпийским чемпионом.

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Большунов выиграл гонку преследования на 15 км классикой на этапе Кубка России в Чусовом, финишировав за 39 минут 21,9 секунды. Вторым пришел Семиков. Третье место у Спицова.

Сергей Устюгов занял шестое место по итогам гонки.

Александр Большунов
Денис Спицов
Илья Семиков
Сергей Устюгов
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Большунов выиграл гонку преследования на 15 км классикой на этапе Кубка России, в тройке Семиков и Спицов, Устюгов — шестой

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