Большунов стал первым в классическом спринте на втором этапе Кубка России, Терентьев — третий

Александр Большунов выиграл в классическом спринте на втором этапе Кубка России по лыжам в Тюмени. В финале он показал результат 4 минуты 01,60 секунды. Второе место занял Сергей Ардашев, который отстал от лидера на 0,12 секунды. Тройку лучших замкнул Александр Терентьев (+0,77). В воскресенье, 3 декабря, пройдет мужской масс-старт. Начало — в 12.30 мск. Кубок России по лыжным гонкам-2023/24 2-й этап, Тюмень Мужчины, спринт, классический стиль Финал 1. Александр Большунов — 4 минуты 01,60 секунды 2. Сергей Ардашев +0,12 3. Александр Терентьев +0,77 4. Владислав Афанасьев +3,64 5. Никита Родионов +4,87 6. Дмитрий Жуль +7,06