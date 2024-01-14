Большунов стал победителем скиатлона на пятом этапе Кубка России в Мирном

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победил в скиатлоне на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Мирном. Это 15-я подряд победа россиянина.

Вторым пришел 20-летний лыжник Савелий Коростелев. На третьем месте — серебряный призер чемпионата мира в эстафете Артем Мальцев.

Лыжные гонки. Кубок России, пятый этап, Мирный. Скиатлон, 10+10 км. Мужчины

1. Александр Большунов — 47.48,1.

2. Савелий Коростелев — отставание 3,3 секунды.

3. Артем Мальцев + 4,1.

4. Илья Семиков + 4,5.