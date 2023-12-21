Большунов выиграл десятую гонку подряд на этапах Кубка России

Сегодня, 14:55
Олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем 15-километровой гонки с раздельным стартом на четвертом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.
Это его десятая победа подряд в Кубке России по лыжным гонкам. Он показал результат — 35 минут и 13,2 секунды.
Вторым финишировал Алексей Шемякин с отставанием в 44,2 секунды. Сергей Ардашев, отставший от лидера на минуту и 8 секунд, замкнул тройку сильнейших.
Кубок России. 4-й этап, Кирово-Чепецк
Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км
1. Александр Большунов — 35.13,2
2. Алексей Шемякин +44,2
3. Сергей Ардашев +1.08,0.