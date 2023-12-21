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Сегодня, 14:55

Большунов выиграл десятую гонку подряд на этапах Кубка России

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Александр Большунов.
Фото Роман Кручинин, РИА Новости
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Олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем 15-километровой гонки с раздельным стартом на четвертом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

Это его десятая победа подряд в Кубке России по лыжным гонкам. Он показал результат — 35 минут и 13,2 секунды.

Вторым финишировал Алексей Шемякин с отставанием в 44,2 секунды. Сергей Ардашев, отставший от лидера на минуту и 8 секунд, замкнул тройку сильнейших.

Кубок России. 4-й этап, Кирово-Чепецк

Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км

1. Александр Большунов — 35.13,2

2. Алексей Шемякин +44,2

3. Сергей Ардашев +1.08,0.

Александр Большунов
Сергей Ардашев
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