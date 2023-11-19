Большунов выиграл индивидуальную гонку на «Кубке Хакасии»

Сегодня, 11:03
Лыжник Александр Большунов стал победителем индивидуальной гонки свободным стилем на «Кубке Хакасии», которая проходила в поселке Вершина Тея.
Олимпийский чемпион показал время 21 минута 49 секунд. В тройке гонку завершили Сергея Ардашев, отстав от победителя на 30,2 секунды и Никита Родионов +32,3 секунды.
Ранее сообщалось, что Большунов пропустит спринт на «Кубке Хакасии».
26-летний Большунов — трехкратный чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, победитель многодневной гонки «Тур де Ски».