Большунов выиграл коньковую разделку на 15 км на этапе Кубка России в Казани

Лыжник Александр Большунов, представляющий Архангельскую область, стал победителем мужской гонки с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на пятом этапе Кубка России в Казани. Он преодолел дистанцию за 34 минуты 46,5 секунды.

Россиянин выиграл 13-ю гонку подряд.

Второе место занял представитель команды Тюменской области Артем Мальцев, уступивший лидеру 46,9 секунды. Третьим стал лыжник Савелий Коростелев, выступающий за команду Архангельской области.

Лыжные гонки. Кубок России, пятый этап, Мирный.

15 км, свободный стиль. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 34.46,5

2. Артем Мальцев (Тюменская область) — отставание 46,9 секунды.

3. Савелий Коростелев (Архангельская область) — +53,1.

Большунов является единоличным лидером общего зачета Кубка России.

Кубок России: смотреть трансляцию гонок с раздельным стартом сегодня