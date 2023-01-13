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Сегодня, 13:25

Большунов выиграл коньковую разделку на 15 км на Кубке России, Мальцев — 2-й

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Global Look Press
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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл коньковую разделку на 15 км на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре.

Большунов преодолел дистанцию в 10 км за 33 минуты 43,1 секунды. Серебро в гонке взял Артем Мальцев (+47,1). Бронзовую награду завоевали Алексей Шемякин и Илья Порошкин (+47,9).

Сергей Устюгов занял 17-е место в коньковой разделке.

Кубок России по лыжным гонкам-2022/23

6-й этап

Сыктывкар

Мужчины, 10 км, коньковая разделка

1. Александр Большунов — 33.43,1

2. Артем Мальцев — отставание + 47,1

3. Алексей Шемякин и Илья Порошкин +47,9

5. Алексей Червоткин +50,4

6. Андрей Мельниченко +52,3

7. Антон Тимашов +57,9

8. Денис Спицов +59,0

9. Иван Якимушкин +1.00,3

10. Евгений Белов +1.05,0...

17. Сергей Устюгов + 1.29,7

Александр Большунов
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