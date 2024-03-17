Большунов выиграл скиатлон на 20 км на чемпионате России в Малиновке

17 марта, 12:32
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем скиатлона на 20 км на чемпионате России в Малиновке.
Большунов преодолел дистанцию за 52 минуты 4.0 секунды. Второе место занял Алексей Червоткин, отставший от лидера на 0,3 секунды. Третьим стал Сергей Ардашев (отставание +2,1).
Большунов продлил свою победную серию до 23 побед кряду. Он не уступал первое место ни в одной из гонок текущего сезона.
Чемпионат России. Малиновка
Скиатлон. Мужчины
1. Александр Большунов — 52.04,0
2. Алексей Червоткин — +0,3
3. Сергей Ардашев — +2,1
4. Савелий Коростелев — +3,6
5. Андрей Мельниченко — +4,5
6. Павел Соловьев — +6,7