Сегодня, 12:30
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл скиатлон на всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты» в Малиновке.
Он пробежал дистанцию в 30 км за 1 час 13 минут 44,7 секунды. Второе место занял Сергей Устюгов (+ 32,7 секунды), третье — Илья Семиков (+33,6).
25 февраля на всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты» пройдет женский скиатлон.
Лыжные гонки
«Чемпионские высоты»
Малиновка
Мужчины
Скиатлон, 15 км + 15 км
1. Александр Большунов 1:13.44,7
2. Сергей Устюгов +32,7
3. Илья Семиков +33,6
4. Артем Мальцев +35,8
5. Иван Якимушкин +36,0
6. Алексей Червоткин +42,8
7. Илья Порошкин +47,7
8. Антон Тимашов +1.44,6
9. Савелий Коростелев +1.45,0
10. Андрей Ларьков +1.45,1