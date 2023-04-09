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Лыжные гонки

Сегодня, 12:55

Большунов выиграл в гонке преследования на этапе Кубка России

Руслан Минаев
Александр Большунов.
Фото «Чемпионские высоты»
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Лыжник Александр Большунов победил в гонке преследования на 15 км свободным стилем на последнем этапе Кубка России в Кировске. Спортсмен показал время 32 минуты 56,6 секунды.

Вторым пришел Савелий Коростелев с отставанием в 2 минуты 18,4 секунды.

Третье место поделили Илья Семиков и Денис Спицов +2 минуты 18,5 секунды.

Лыжные гонки

Финал Кубка России

Кировск

Гонка преследования, 15 км свободным стилем

Мужчины

1. Александр Большунов — 32.56,6

2. Савелий Коростелев — 2.18,4

3-4. Илья Семиков — 2.18,5

3-4. Денис Спицов — 2.18,5

5. Артем Мальцев — 2.57,4

6. Алексей Червоткин — 2.57,7

7. Антон Тимашов — 2.58,3

8. Евгений Белов — 2.58,6

9. Андрей Феллер — 4.51,6

10. Александр Гребенько — 5.09,8

Александр Большунов
Денис Спицов
Илья Семиков
Савелий Коростелев
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