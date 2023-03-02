Большунов — о предложении Ступак поговорить с иностранными спортсменами о санкциях: «А смысл от этих разговоров?»

Лучший российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в интервью «СЭ» отреагировал на предложение Юлии Ступак встретиться российским и иностранным спортсменам и обсудить отстранение россиян.

— Разговаривать-то можно, а смысл от этих разговоров? Не спортсмены же решают, допускать или не допускать. Это не приведет к каким-то последствиям, — ответил Большунов корреспонденту «СЭ».

27 февраля Ступак предложила обсудить сложившуюся ситуацию со спортсменами из других стран на нейтральной территории.