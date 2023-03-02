0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 13:47

Большунов — о предложении Ступак поговорить с иностранными спортсменами о санкциях: «А смысл от этих разговоров?»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Российский лыжник Александр Большунов
Александр Большунов.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Лучший российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в интервью «СЭ» отреагировал на предложение Юлии Ступак встретиться российским и иностранным спортсменам и обсудить отстранение россиян.

— Разговаривать-то можно, а смысл от этих разговоров? Не спортсмены же решают, допускать или не допускать. Это не приведет к каким-то последствиям, — ответил Большунов корреспонденту «СЭ».

27 февраля Ступак предложила обсудить сложившуюся ситуацию со спортсменами из других стран на нейтральной территории.

Юлия Ступак. Ступак о допуске россиян: «Было бы правильно собрать спортсменов из каждой страны и обсудить ситуацию»
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
3
Обсудить
Читайте также
Последнее золото СССР на Олимпиаде: разнесли канадцев, лучших отпустили в НХЛ
Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве
Марочко: ВСУ устроили перестрелку между подразделениями в Артемовске
Диверсанты с Украины обстреляли автомобиль в Брянской области
Экстренные службы сообщили о взятии заложников в магазине в Брянской области
В ФСБ прокомментировали ситуацию с украинскими диверсантами в Брянской области
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Эванс выступил против лишения британских турниров лицензий в случае недопуска россиян
Боброва: «Очень важно, чтобы когда мы вернулись на мировую арену, мы стали еще сильней»
Нагорный — о возможном переходе ФСГР в Азию: «Мы ждем такого решения»
Шипулин — о возможном участии России в Олимпиаде: «В наше время все возможно»
Нагорный — о возможном допуске России к отбору на ОИ-2024: «У нас появилась надежда»
Российских гонщиков с двойным гражданством обязали письменно осудить СВО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Большунов прокомментировал проблемы со снегом в Европе и угрозу глобального потепления

Большунов — на слова Дзюбы и депрессии: «Я бы не стал ходить к психологу. Мне это не нужно»