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Лыжные гонки

Сегодня, 12:00

Большунов получил разрешение на участие в гонках после коронавируса

Микеле Антонов
Корреспондент
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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья лыжника Александра Большунова.

«Он завтра будет стартовать. Его состояние будет ясно после гонки. Десять дней без активных тренировок не могли сказаться положительно. Самое главное, что он получил разрешение от специалистов», — сказал Бородавко «СЭ».

4 декабря Большунов пропустил масс-старт на этапе Кубка России в Вершине Теи и покинул соревнования. 2 декабря 27-летний лыжник не смог выйти в полуфинал спринтерской гонки классическим стилем на этапе Кубка России в Вершине Теи. 1 декабря Большунов завершил гонку на 10 км классическим стилем 9-м.

Позже стало известно, что Большунов переболел коронавирусом.

В четверг, 12 декабря, стартует третий этап Кубка России в Чусовом. Программу этапа откроют гонки с раздельным стартом.

Александр Большунов
Юрий Бородавко
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