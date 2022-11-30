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Лыжные гонки

Сегодня, 11:40

Большунов занял третье место в мужском спринте на втором этапе Кубка России в Вершине Теи

Александр Большунов.
Фото Global Look Press
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30 ноября лыжник Савелий Коростелев победил в мужском спринте свободным стилем на втором этапе Кубка России в Вершине Теи (Хакасия). Его время составило 3 минуты 33,40 секунды.

Вторым стал Денис Филимонов (+0,16). На третьей строчке расположился Александр Большунов (+0,76).

Лыжные гонки. Второй этап Кубка России. Мужчины (спринт, свободный стиль)

1. Савелий Коростелев — 3.33,40

2. Денис Филимонов — +0,16

3. Александр Большунов — +0,76

4. Артем Мальцев — +1,25

5. Александр Терентьев — +2.77

6. Иван Якимушкин — +19,87

На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Большунов выиграл пять медалей: три золотых, одно серебро и одну бронзу.

Александр Большунов
Денис Филимонов
Савелий Коростелев
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Вероника Степанова выиграла женский спринт на втором этапе Кубка России в Вершине Теи