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Сегодня, 14:43

Большунов заработал 4,5 миллиона рублей призовых в сезоне-2022/23

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский лыжник Александр Большунов заработал 4,5 миллиона рублей призовых в сезоне-2022/23, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, лидером по призовым среди мужчин стал Александр Большунов. Он заработал 4,49 миллиона рублей. Помимо него в топ-5 вошли Илья Семиков, Сергей Устюгов, Артем Мальцев и Алексей Червоткин. Всего 13 спортсменов получили свыше 500 тысяч рублей премиальных.

Среди женщин больше всех заработала Наталья Непряева — 4,08 миллиона рублей. Кроме нее и Большунова ни один лыжник не смог преодолеть порог в 3 миллиона рублей. Биатлонистка Екатерина Носкова заработала за сезон 3,06 миллиона, но лишь 133 тысячи рублей — на лыжных стартах.

Отмечается, что в данном рейтинге учитывались доходы спортсменов на этапах Кубка России, зимнем и летнем чемпионате России, Чемпионских высотах и выплаты за мини-туры и места в общем зачете ФЛГР. Также данные включат надбавки от Тюменской области за чемпионат России и от Центра спортивной подготовки сборных команд России.

Источник: https://metaratings.ru/news/bolshunov-zarabotal-4-5-mln-prizovye-v-sezone-2022-23-nepryaeva-4-1-mln-243965/
Александр Большунов
Наталья Непряева
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