Большунов заявил, что количество турниров на внутреннем российском уровне сопоставимо с Кубком мира

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов поделился мнением о проходящем сезоне-2022/23 для российских лыжников.

«Сезон прошел очень быстро. Вроде бы только начинали стартовать, а уже осталось несколько соревнований. Стартов было много. Их количество сопоставимо с тем, что было на этапах Кубка мира, чемпионатах мира», — сказал Большунов.

В отсутствие международных стартов Большунов и другие представители основного состава сборной России выступали на Кубке России и других турнирах такого уровня.