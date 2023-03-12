0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 12:00

Большунов заявил, что количество турниров на внутреннем российском уровне сопоставимо с Кубком мира

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Александр Большунов.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов поделился мнением о проходящем сезоне-2022/23 для российских лыжников.

«Сезон прошел очень быстро. Вроде бы только начинали стартовать, а уже осталось несколько соревнований. Стартов было много. Их количество сопоставимо с тем, что было на этапах Кубка мира, чемпионатах мира», — сказал Большунов.

В отсутствие международных стартов Большунов и другие представители основного состава сборной России выступали на Кубке России и других турнирах такого уровня.

Александр Большунов
4
0
Читайте также
Норвежские лыжники заставили зевать даже собак. Провал Холменколленского марафона
НОК Латвии лишил финансирования теннисистку Остапенко за матчи с россиянами
Спортсмена задержали после погони со стрельбой в Подмосковье
Прапорщик из Дагестана предотвратил диверсию в тылу ВС РФ в зоне СВО
В США предупредили о третьей мировой войне из-за введения войск НАТО на Украину
Deutsche Bahn перестал доставлять гумпомощь на Украину бесплатно
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Большунов — о допуске на международные старты: «Достоверной информации пока что нет. Загадывать нет смысла»

Большунов — о своем состоянии: «Без тренировок, соревнований. Переживаю, но ничего не поделать»