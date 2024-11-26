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Лыжные гонки

Сегодня, 14:05

Большунов заявил, что потерял месяц подготовки из-за болезни

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Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов признался, что потерял месяц подготовки из-за болезни.

«Полкоманды болеют, лежат с ковидом, вторая часть только начала отходить. Вот первое дыхание сегодня было, потому что мы переболели уже. Я — месяц, у ребят тоже большое количество времени подготовки потеряно. Поэтому это был первый старт, когда мы смогли побороться между собой и показать первые три места. Мне кажется, это здорово, и Юрий Викторович (старший тренер сборной России по лыжным гонкам. — Прим. «СЭ») сегодня, наверное, улыбнется, потому что до этого сидел всегда один, грустил», — приводит слова Большунова Telegram-канал «На лыжи».

На прошедшем первом этапе Кубка России в Вершине Теи 27-летний Большунов стал седьмым в гонке на 15 км классическим стилем и вторым — в гонке свободным стилем.

Бородавко ранее объяснил причину слабых результатов Большунова, заявив, что лыжник сейчас не в лучшей форме.

Александр Большунов. Большунов все дальше от медалей — вылетел в четвертьфинале спринта. Что происходит?
Александр Большунов
Юрий Бородавко

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