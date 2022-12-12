Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Новости
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

12 декабря, 13:44

Большунов заявил, что российские лыжники не потеряли в деньгах из-за отстранения

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил, что российские лыжники практически ничего не потеряли из-за отстранения от международных стартов.

«На самом деле у нас сейчас создана система соревнований, мы ездим так же, как по этапам Кубка мира. У нас есть призовые, и я считаю, что они очень достойные. Реально хорошие призовые, за которые можно бороться. Как минимум это стимул для спортсменов, что на этапах Кубка России можно заработать деньги. Каждые выходные мы соревнуемся, есть конкуренция. Регионы стараются организовать и провести на высшем уровне. И мы здесь практически ничего не теряем в данной ситуации. Понятно, что для меня важно показывать максимум и готовиться к борьбе со всеми мировыми атлетами. Но сейчас нужно время, чтобы все восстановилось», — приводит слова Большунова РИА «Новости».

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2022/23.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221212/bolshunov-1838008699.html
Александр Большунов
5
2
Читайте также
Олимпийский комитет США выступил за участие российских спортсменов в Играх-2024 в Париже
Щербакову номинировали на премию ISU Skating Awards. Дадут ли ей награду?
СМИ узнали об ответе Кремля на потолок цен на российскую нефть
Великобритания ввела новые санкции против России
В правительстве прояснили влияние «умных» счетчиков на цену услуг ЖКХ
Что такое социальное предпринимательство
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Сорокин заявил, что Россия готова проводить крупные турниры после снятия санкций
В Совете Федерации призвали не рушить мосты с Европой при переходе в Олимпийский союз Азии
Агапитов назвал заявление НОК США очередным извращением олимпийских принципов
Министр спорта РФ прокомментировал предложение НОК США допустить россиян к Олимпиаде в Париже
Софья Великая: «Мы до последнего верим, что будем участвовать в Олимпийских играх»
Карякин призвал не испытывать иллюзий по поводу допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Большунов назвал шуточным конфликт с Устюговым

Большунов: «Сейчас Кубок мира для меня немного смешной. Медали раздаются просто так»