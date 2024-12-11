Бьорген — о конкуренции в лыжных гонках: «Не хватает дуэлей с россиянами»

Восьмикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген считает, что на международных соревнованиях по лыжным гонкам не хватает соперничества между Норвегией и Россией.

Российские спортсмены лишены возможности выступать в турнирах под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с марта 2022 года.

«У мужчин, пожалуй, слишком много Норвегии, учитывая, что России нет. Немного не хватает соперничества. Не хватает дуэлей со шведами и — не в последнюю очередь — с россиянами. Нам нужно серьезное противостояние», — сказала Бьорген в подкасте Afterski.

Ранее двукратный победитель Олимпийских игр Симен Хегстад Крюгер заявил, что норвежские лыжники стали относиться менее осторожно друг к другу после отстранения россиян от международных турниров.