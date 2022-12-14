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Лыжные гонки

Сегодня, 11:15

Бородавко — о выходе призеров этапа Кубка России в мешках: «Шутку продолжили и довели до логического завершения»

Сергей Разин
корреспондент
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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал выход лыжников на награждение на этапе Кубка России в мешках.

«Тон был задан Сергеем Устюговым, эту шутку продолжили и довели до логического завершения. На награждении стояли мешки, это просто перфоманс — повеселили сами себя, привлекли внимание. Это говорит о том, что спортсмены стараются видеть во всем позитив», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Александр Большунов, Илья Семиков и Денис Спицов вышли на награждение после гонки преследования на этапе Кубка России в мешках. Ранее Устюгов после победы в спринте назвал спортсменов из сборной России мешками.

Источник: https://tass.ru/sport/16586817
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