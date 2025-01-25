Бородавко: «Большунов победил в спринте закономерно, он возвращается в свои кондиции»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил победу Александра Большунова в спринте на этапе Кубка России в Ижевске.

«Борьба сегодня была очень серьезная. Сам формат спринта предполагал финишные разборки, поскольку круг очень длинный. Ярких стопроцентных фаворитов сегодня не было. Борьба все время разворачивалась на последних 300-400 метрах после спуска. Большунов сделал работу над ошибками после полуфинала, где пропустил рывок Александра Терентьева. В финале Большунов сделал этот рывок раньше и не позволил опередить себя. Победа Большунова закономерна, приятно, что Саша возвращается на первое место и начинает приходить в свои кондиции. Саша еще порадует нас новыми победами в этом сезоне», — цитирует «ВсеПроСпорт» Бородавко.

Победа в субботу на шестом этапе Кубка России стала для Большунова первой в сезоне-2024/25.