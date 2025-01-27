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Лыжные гонки

Сегодня, 15:42

Бородавко исключил участие российских лыжников в чемпионате мира в Норвегии

Сергей Ярошенко
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил о том, что не приходится рассчитывать на то, что российских лыжников допустят на чемпионат мира в Норвегии.

«Это исключено. Ждать от Междунвродной федерации лыжных видов спорта (FIS) таких решений сейчас не приходится. Если бы действительно хотели допустить нас на чемпионат мира, уже были бы какие-то послабления по поводу нашего возвращения. А даже разговоров об этом не было. К тому же и норвежцы, и мэр Тронхейма высказались о том, что не ждут русских на чемпионате мира. Мы живем своей жизнью и с оптимизмом смотрим в будущее», — цитирует Бородавко «ВсеПроСпорт».

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в норвежском Тронхейме с 26 февраля по 9 марта. В эти же сроки запланирован чемпионат России в Казани — 1-9 марта.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований решением FIS с 2022 года.

Источник: ВсеПроСпорт
Юрий Бородавко
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