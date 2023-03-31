Бородавко назвал цинизмом в высшей степени критерии МОК по допуску россиян

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил критерии МОК по допуску россиян на международные соревнования.

«Думаю, это общее представление обо всех российских атлетах. Четкая и продуманная линия поведения — разрешать и запрещать все. Цинизм в высшей степени. Мои коллеги очень доходчиво обозначили отношение к этому, добавить особо нечего. Александр Большунов? Тут не надо делать акцент на ком-то конкретном. Не думаю, что там кто-то будет разделять. Есть цель — запретить как можно больше российского. Как понимаю, речь на исполкоме МОК шла все же об Олимпиаде 2024 года, а не 2026-го. Так что стоит немного подождать», — цитирует Бородавко РИА «Новости».

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.